Протест недовольных инаугурацией Лукашенко: очевидцы сообщили о выстрелах

На юго-западе в Московском районе Минска был слышен как минимум один выстрел.
Об этом рассказали очевидцы, передает Telegram-канал Александра Путило NEXTA.
"На перекрестке кальварийская и гусарского была погоня и задержание, в машину бросали по-ходу гранату, после чего она врезалась в светофор", - говорится в сообщении.
"Был выстрел, с машины пошел дым. Человека достали за руки и ноги, положили на землю. Машина сбила столб, лежит на земле Мужчина жив, его закинули в бусик, шел сам", - рассказал один из очевидцев.
Напомним, сегодня вечером в центре столицы Беларуси силовики применили водометы против участников митинга.
Новая волна протестов в столице началась на фоне появления информации о проведении тайной инаугурации Александра Лукашенко.