Азербайджан отбил часть территорий у Армении: свежая карта боев в Нагорном Карабахе

Уже почти неделю продолжается возобновившееся сражения между армиями Азербайджана и Армении за территорию непризнанного Нагорного Карабаха.

Это самые ожесточенные сражения за последние десятилетия. Азербайджан бросил на захват своих признанных международным правом территорий тысячи единиц техники, в том числе ударные беспилотники.

В Twitter-аккаунте Karabağ Monitör, которые поддерживает азербайджанскую сторону и публикует новости об успехах Баку при захвате Арцага, 2 октября была опубликована свежая карта боев а Нагорном Карабахе.



Если сравнить с картой, которую опубликовало агенство Аljazeera несколько дней назад, то заметно продвижение армии Азербайджана. При этом большая часть непризнанной республики остается под контролем войск самого Карабаха и Армении.

Как сообщал "Телеграф", накануне Азербайджан ракетным ударом уничтожил мост через реку Акари, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом.

Эксперты отмечают, что Азербайджан при поддержке Турции массово использует бронетехнику и авиацию, в том числе БПЛА, однако заметная явная нехватка пехоты. Удивительно, но азербайджанцы превратили бипланы Ан-2 в беспилотники и с их помощью вскрывают ПВО противника, а затем уничтожают ударами с беспилотников.