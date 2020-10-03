Сбитые вертолеты и захваченные поселки: что происходит в Нагорном Карабахе вечером 3 октября

Армения и Азербайджан продолжают ожесточенные бои за Нагорный Карабах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 октября сообщил о взятии еще одного населенного пункта в Нагорном Карабахе.

"Сегодня азербайджанская армия подняла в Мадагизе флаг Азербайджана. Мадагиз наш", – написал Алиев в Твиттер 3 октября.

В другом своем посте он заявил о возвращении поселку азербайджанского названия Суговушан.

Мадагиз – село у линии соприкосновения сторон в зоне нагорно-карабахского конфликта на агдеринском направлении.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в свою очередь сообщила о сбитии азербайджанского вертолета

"Армия обороны Арцаха уничтожила крупную группировку готовившейся к атаке бронетехники противника, значительное количество вооружения и личного состава. Таким образом, в одном из направлений наступательные планы противника провалились", - добавила она.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем обращении заявил, что армянской армии удалось остановить "беспрецедентное наступление".

Также он заявил, что "в боевые действия вовлечены сирийские наемники и террористы, турецкие спецназовцы".

По его словам, целью Азербайджана является не захват территории, а уничтожение населения.

Ранее 3 октября помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев обвинил Армению в обстреле мирного населения в городе Тертер в Нагорном Карабахе из тяжелой артиллерии. По его словам, 2 октября по городу, где проживает более 70 тыс. мирных жителей, было выпущено более 2 тыс. снарядов.

Как сообщалось ранее, "столица" непризнанной "НКР" Степанкерт сегодня подверглась артиллерийскому обстрелу.

После этого Пашинян и Алиев высказались относительно мирных переговоров, стороны выдвинули друг другу требования и обменялись взаимными обвинениями.

Согласно данным армянской стороны, потери Азербайджана во время наступления на Нагорный Карабах составили более трех тысяч человек.