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Алиев объявил об освобождении города Джебраил: где он находится и что об этом известно

Алиев объявил об освобождении города Джебраил: где он находится и что об этом известно
19:41 Сегодня Телеграф
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что азербайджанская армия взяла под свой контроль город Джебраил.

"Сегодня город Джебраил и 9 деревень были освобождены от оккупации", - сказал Алиев в обращении к нации. 

Та же информация была размещена и на его аккаунте в соцсети Твиттер. 

"Сегодня Азербайджанская армия освободила от оккупации город Джебраил и несколько сел района", - написал Алиев 

В Минобороны Армении эту информацию сразу же опровергли. 

"Страницы официальных лиц Азербайджана и Турции в Twitter сейчас один за другим, празднуют "освобождение Джабраила", что является очередной фальсификацией", - написала представитель Минобороны Шушан Степанян, пообещав позже предоставить доказательства "побега из Матагиса". 

Однако Минобороны Азербайджана продемонстрировало кадры захваченной техники и оружия. Как утверждается, записи были сделаны на Джебраильском направлении. 

"На Джебраильском направлении большое количество вооружения, боевой и автомобильной техники противника было захвачено в качестве трофея", - говорится в подписи к видео. 

С 1993 года Джабраил контролировала непризнанная Нагорно-Карабахская республика. Город находится в 15 км к северу от границы с Ираном.

Как известно Алиев 3 октября сообщил о взятии населенного пункта Матагис.

А утром 4 октября появилась информация об обстрелах второго по величине города Азербайджана Гянджа.

Как сообщалось ранее, новое обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха началось 27 сентября 2020 года. 

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Все по теме:

Азербайджан, Армения, Карабах, Ильхам Алиев, Джебраил.

Автор:

Телеграф
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