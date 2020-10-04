Алиев объявил об освобождении города Джебраил: где он находится и что об этом известно

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что азербайджанская армия взяла под свой контроль город Джебраил.

"Сегодня город Джебраил и 9 деревень были освобождены от оккупации", - сказал Алиев в обращении к нации.

Та же информация была размещена и на его аккаунте в соцсети Твиттер.

"Сегодня Азербайджанская армия освободила от оккупации город Джебраил и несколько сел района", - написал Алиев

Сегодня Азербайджанская армия освободила от оккупации город Джебраил и несколько сел района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 4, 2020

В Минобороны Армении эту информацию сразу же опровергли.

"Страницы официальных лиц Азербайджана и Турции в Twitter сейчас один за другим, празднуют "освобождение Джабраила", что является очередной фальсификацией", - написала представитель Минобороны Шушан Степанян, пообещав позже предоставить доказательства "побега из Матагиса".

Однако Минобороны Азербайджана продемонстрировало кадры захваченной техники и оружия. Как утверждается, записи были сделаны на Джебраильском направлении.

"На Джебраильском направлении большое количество вооружения, боевой и автомобильной техники противника было захвачено в качестве трофея", - говорится в подписи к видео.

С 1993 года Джабраил контролировала непризнанная Нагорно-Карабахская республика. Город находится в 15 км к северу от границы с Ираном.

Как известно Алиев 3 октября сообщил о взятии населенного пункта Матагис.

А утром 4 октября появилась информация об обстрелах второго по величине города Азербайджана Гянджа.

Как сообщалось ранее, новое обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха началось 27 сентября 2020 года.