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Война Азербайджана и Армении за Карабах не закончится быстро: подробный анализ боевых действий и прогноз

Война Азербайджана и Армении за Карабах не закончится быстро: подробный анализ боевых действий и прогноз
Обновлено 12:16 Сегодня Телеграф
Азербайджан продолжит наступление, война за Нагорный Крабах не закончится быстро.

Новый виток конфликта за Нагорный Карабах начался 10 дней тому. Каждый день мы видим все новые обстрелы и эскалацию конфликта.

Украинский военный журналист Юрий Бутусов анализирует противостояние в Нагорном Карабахе.

Он привел 10 интересных фактов, которые уже видны на данном этапе:

1. Азербайджан продолжает медленно наступать;

2. Армения отступает, но сдерживает прорыв;

3. Дроны доминируют, но облака спасают;

4. Сможет ли удержаться армянская пехота?;

5. У кого какие потери;

Судя по видео, потеряно более 60 единиц боевой техники, более 30 автомобилей — большинство потерь нанесли дроны. «Байрактары» уничтожили не менее 12 зенитно-ракетных комплексов ближнего действия «Оса-АК» и «Стрела-10», которые применяются ВСУ и которые применяются российскими войсками на Донбассе. Азербайджан также заявил применение новейших израильских наземных управляемых 3-го поколения Спайк НЛОС с дальностью действия до 32 км.

Потери Азербайджана официально засекречены, хотя во многих населенных пунктах уже прошли похороны погибших. 

6. Первый пленный на видео — на девятый день;

7. Обе стороны захватили трофейные танки — Т-72 и Т-90;

8. Баллистические ракеты с обеих сторон бьют по тылам;

9. Прогноз развития событий;

Армения не в силах закрыть небо дронам, и поэтому у Азербайджана открыты возможности по изоляции немногочисленных путей снабжения. Если армяне начнут сбивать «Байрактары», наступление сразу остановится без воздушной поддержки дронов. Азербайджанская армия прогрызает оборону для взятия под контроль трассы Варденис — Мардакерт на севере Карабаха, и трассы Горис — Джебраил на юге. Они близко вышли к этим дорогам, достаточно, чтобы взять под огневой контроль. Теперь дорога через Лачин остается единственным путем снабжения — и резко ограничивает маневр армянских войск. Для азербайджанского наступления сохраняется благоприятная обстановка. Для Азербайджана такое продвижение, такое превосходство — это уже как минимум политическая победа, и у Алиева есть стимул идти вперед и развивать успех.

10. Россия предает союзника по ОДКБ.

Вчера Азербайджан заявил об обстреле со стороны Армении второго крупного города Гянджи и других городов. Армения отрицает, что обстрелы шли с их территории.

Напомним, новое обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха началось 27 сентября 2020 года. Политолог заявил, что война в Нагорном Карабахе вспыхнула с подачи Путина.

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Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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