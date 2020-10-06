Война Азербайджана и Армении за Карабах не закончится быстро: подробный анализ боевых действий и прогноз

Новый виток конфликта за Нагорный Карабах начался 10 дней тому. Каждый день мы видим все новые обстрелы и эскалацию конфликта.
Украинский военный журналист Юрий Бутусов анализирует противостояние в Нагорном Карабахе.
Он привел 10 интересных фактов, которые уже видны на данном этапе:
1. Азербайджан продолжает медленно наступать;
2. Армения отступает, но сдерживает прорыв;
3. Дроны доминируют, но облака спасают;
4. Сможет ли удержаться армянская пехота?;
5. У кого какие потери;
Судя по видео, потеряно более 60 единиц боевой техники, более 30 автомобилей — большинство потерь нанесли дроны. «Байрактары» уничтожили не менее 12 зенитно-ракетных комплексов ближнего действия «Оса-АК» и «Стрела-10», которые применяются ВСУ и которые применяются российскими войсками на Донбассе. Азербайджан также заявил применение новейших израильских наземных управляемых 3-го поколения Спайк НЛОС с дальностью действия до 32 км.
Потери Азербайджана официально засекречены, хотя во многих населенных пунктах уже прошли похороны погибших.
6. Первый пленный на видео — на девятый день;
7. Обе стороны захватили трофейные танки — Т-72 и Т-90;
8. Баллистические ракеты с обеих сторон бьют по тылам;
9. Прогноз развития событий;
Армения не в силах закрыть небо дронам, и поэтому у Азербайджана открыты возможности по изоляции немногочисленных путей снабжения. Если армяне начнут сбивать «Байрактары», наступление сразу остановится без воздушной поддержки дронов. Азербайджанская армия прогрызает оборону для взятия под контроль трассы Варденис — Мардакерт на севере Карабаха, и трассы Горис — Джебраил на юге. Они близко вышли к этим дорогам, достаточно, чтобы взять под огневой контроль. Теперь дорога через Лачин остается единственным путем снабжения — и резко ограничивает маневр армянских войск. Для азербайджанского наступления сохраняется благоприятная обстановка. Для Азербайджана такое продвижение, такое превосходство — это уже как минимум политическая победа, и у Алиева есть стимул идти вперед и развивать успех.
10. Россия предает союзника по ОДКБ.
Вчера Азербайджан заявил об обстреле со стороны Армении второго крупного города Гянджи и других городов. Армения отрицает, что обстрелы шли с их территории.
Напомним, новое обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха началось 27 сентября 2020 года. Политолог заявил, что война в Нагорном Карабахе вспыхнула с подачи Путина.