"У вируса нет избирательности": что говорил Анатолий Чубайс про COVID-19

Генеральный директор госкомпании "Российская корпорация нанотехнологий" Анатолий Чубайс заразился коронавирусом.

"После командировки получил положительный тест на ковид. Есть небольшая температура и кашель. Перешёл на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется", - написал Чубайс у себя в Фейсбук.

После начала пандемии, Чубайс заявлял о том, что его компания ТестГен занялась созданием теста на коронавирус. В мае 2020 года Росздравнадзор одобрил их запуск в производство.

Он также комментировал популярные конспирологические теории о китайском или американском происхождении инфекции .

"А какое значение имеет происхождение вируса? Давайте предположим, что он не естественный (хотя профессионалами неоднократно подтверждено обратное). Представим, что он искусственный.И что? У вируса нет избирательности. А если нет избирательности, то совершенно невозможно представить его в современных реалиях как проявление вражеских действий против кого бы то ни было", - писал Чубайс, назвав подобные разговоры "глупостью и способом отвести внимание от настоящей проблемы".

В июне, как и многим другим, Чубайсу пришлось перейти на удаленный режим работы.

Также призывал поддержать врачей.

"Послушайте их - все наши "трудности карантина" - сущая ерунда по сравнению с тем, какие испытания легли сейчас на плечи докторов", - писал он.

Как сообщалось ранее, у пятого президента Украины Петра Порошенко ухудшилось состояние здоровья. У него двустороннее воспаление легких и получает необходимое лечение.

Коронавирусом болеет и народный депутат от "Голоса" Юрий Богданов. Он в красках расписал, как проходило лечение и оценил готовность Украины к борьбе с болезнью.

А вот президент США Дональд Трамп, спустя пару дней после положительного теста, уже вернулся в Белый дом. По его словам, он "чувствует себя лучше, чем 20 лет назад".