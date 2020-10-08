В Армении на фоне боев за Нагорный Карабах произошла громкая отставка

Соответственный указ был выдан президентом Армении Арменом Саркисяном сегодня, 8 октября 2020 года.
"Принимая за основу предложение премьер-министра, освободить с должности директора СНБ Аргишти Карамяна", - говорится в указе президента страны.
Сразу же был выдан еще один указ, в соответствии с которым временно исполняющим обязанности директора СНБ назначается Микаел Амбарцумян. До этого он занимал должность замдиректора ведомства.
Как известно, Аргишти Карамян был назначен на должность директора СНБ Армении 8 июня 2020 года, сменив на посту Эдуарда Мартиросяна.
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян завил, что Армения рассматривает вопрос признания Нагорного Карабаха, но решение будет принято по итогам анализа ситуации.
До этого Пашинян говорил о готовности идти на уступки Азербайджану.