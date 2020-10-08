В Армении на фоне боев за Нагорный Карабах произошла громкая отставка

По предложению премьер-министра Армении с должности директора Службы национальной безопасности Армении был освобожден Аргишти Карамян.

Соответственный указ был выдан президентом Армении Арменом Саркисяном сегодня, 8 октября 2020 года.

"Принимая за основу предложение премьер-министра, освободить с должности директора СНБ Аргишти Карамяна", - говорится в указе президента страны.

Сразу же был выдан еще один указ, в соответствии с которым временно исполняющим обязанности директора СНБ назначается Микаел Амбарцумян. До этого он занимал должность замдиректора ведомства.

Как известно, Аргишти Карамян был назначен на должность директора СНБ Армении 8 июня 2020 года, сменив на посту Эдуарда Мартиросяна.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян завил, что Армения рассматривает вопрос признания Нагорного Карабаха, но решение будет принято по итогам анализа ситуации.

До этого Пашинян говорил о готовности идти на уступки Азербайджану.