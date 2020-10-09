В Бишкеке начались столкновения со стрельбой, в столицу Кыргызстана вводят войска

В столице Кыргызстана ввели режим чрезвычайного положения.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков приказал ввести в столице Бишкеке режим чрезвычайного положения. Будут введены войска, а комендантом столицы назначен заместитель главы МВД Алмазбек Орозалиев.

Так, согласно приказу, Генштабу Вооруженных сил поручается «ввести на территорию города Бишкека воинские формирования с военной техникой для организации блок-постов». Также в городе будет действовать комендантский час.

Режим ЧП вводится якобы из-за угрозы жизни и здоровью людей, чтобы защитить граждан и стабилизировать обстановку.

В городе начались новые столновения протестующих с силовиками.

Накануне "Телеграф" сообщал, что президент Кыргызстана отправил в отставку премьера и правительство.

Ранее ЦИК Кыргызстана признал недействительными итоги выборов, из-за которых начались массовые протесты.

Напомним, протесты в Кыргызстане начались в понедельник 5 октября после оглашения предварительных итогов парламентских выборов, в которых большинство голосов получили провластные партии. Ряд известных оппозиционных партий заявили о грубых нарушениях в ходе выборов, в том числе о массовом подкупе голосов избирателей и использовании административного ресурса.

Ночью протестующие ворвались в здание парламента и подпалили его. Бывшего спикера парламента Адахана Мадумарова захватили и вели через толпу. Начали освобождать политзаключенных.