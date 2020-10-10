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Во встрече Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО подметили важный сигнал

Во встрече Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО подметили важный сигнал
Обновлено 22:29 Сегодня Телеграф
Российский ученый-историк Андрей Зубов считает, что в ситуации в Беларуси произошел "тектонический сдвиг".

"Встречи правителей в тюрьме с целой коллегией давно отправленных за решетку противников режима - это в истории дело невиданное. Если добавить к этому примирительный тон Лукашенко на встрече и телефонный звонок Сергея Тихановского Светлане из тюрьмы КГБ в Вильнюс и его благословение ей - "скоро всё кончится", и оговорка, что он смотрит TV и читает книги, то - всё это свидетельствует о тектоническом сдвиге", - написал он у себя в Facebook.

Зубов убежден, что главный день в протестных акциях наступит завтра, 11 октября. 

"Если митинги разгонять не будут - значит мирная революция достоинства победила и слова Светланы Георгиевны, что Лукашенко может быть дан правовой иммунитет в случае добровольного ухода - восприняты. Тогда понятно, о чем четыре часа говорил диктатор со своими, брошенными в застенок, противниками", - отметил он, добавив, что для обычной PR-акции было бы достаточно 15-20 минут. 

"Так что ждем завтрашнего дня. Он, как кажется, решающий", - подытожил ученый. 

Как сообщалось ранее, российский историк и политический аналитик Валерий Соловей назвал визит Лукашенко в СИЗО к Бабарико шагом по реализации сделки в рамках договорённости с Путиным о транзите власти. 

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Беларусь, Александр Лукашенко, Андрей Зубов.

Автор:

Телеграф
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