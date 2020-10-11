Марш гордости: в Минск стягивают бронетехнику

В воскресенье, 11 октября, в Беларуси запланирована новая протестная акция. В Минске демонстранты должны собраться возле Стеллы, к этому времени в город начали стягивать бронетехнику.

"Сегодня, собравшись у Стелы, минчане пройдут Маршем Гордости по центральным улицам города – в направлении СИЗО КГБ и "Володарки", - пишет NEXTA.

Как сообщает Tut.by в Телеграм, большая колонна военной техники проехала по улице Тимирязева.

"По улице Тимирязева движется колонна военной техники, водители сигналят ей вслед", - говорится в сообщении.

По кадрам, публикуемым белорусской "Радио Свобода", также видно, что на некоторых бронеавтомобилях установлены пулеметы.

Тем временем, согласно сообщению NEXTA, есть первые задержанные. Ними стали корреспонденты российского государственного агентства ТАСС.

"У ТЦ Galleria Minsk задержания журналистов. Сообщают об аресте корреспондентов российского ТАСС — Федосенко, Григорова и Степченкова", - сообщает канал.

Согласно свидетельствам очевидцев, помимо журналистов ТАСС были задержаны и другие. Всего около 10 корреспондентов.

Уже традиционно в Минске начались перебои с интернетом.

10 октября, Лукашенко встретился в СИЗО с бывшим лидером белорусской оппозиции Виктором Бабарико и членами Координационного совета (КС) белорусской оппозиции, с которыми провел четырехчасовые переговоры.

Аналитики указывают, что такой жест является реализацией соглашения Лукашенко и Путина о транзите власти.

Также в этом шаге заметили намерение Лукашенко добровольно уйти из власти.