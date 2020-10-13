18-летний парень убил бабушку и людей на остановке: стало известно о судьбе нижегородского стрелка

Состояние двух пострадавших после стрельбы в Нижегородской области оценивается как крайне тяжелое, одного — как тяжелое. Бабушку Монахова удалось спасти, но она в реанимации борется за жизнь.

Вечером 12 октября в посёлке Большеорловское в Борском районе Нижегородской области подросток расстрелял людей у автобусной остановки — погибло четыре человека, ещё трое ранены. Судя по ориентировке МВД, стрелявший — 18-летний Монахов Данил.

Подросток приехал в гости к бабушке и, по одной из версий, незадолго до происшествия поссорился с ней.

"Бабушка пошла Даниила провожать на автобус. Он захотел в туалет, попросил подождать автобус и пошёл домой. Прошло минут 10-15, бабушка пошла за ним обратно, и из квартиры он вышел уже с ружьём. Он выстрелил в неё, потом убил соседа, который прибежал на помощь, убил ещё одного мужчину со спины и пошёл на остановку, где открыл беспорядочный огонь. В автобусе никто не пострадал, но после этого он продолжил стрелять по местным жителям", — сообщила соседка погибшей Монаховой.

По словам водителя автобуса, находившегося у остановки, пассажиры попросили подождать женщину, бегущую к остановке в тапочках, пишет Life. Затем они услышали выстрелы и увидели упавшего на землю пожилого мужчину, который встал и убежал в подъезд. Увидев, что "вышел парень с двумя ружьями и выстрелил в автобус", водитель быстро тронулся и "еле успел уехать с места стрельбы", отмечает издание.

По словам местных жителей, стрелок целился в людей на остановке, а автобус задело дробью. Другие свидетели произошедшего сообщили, что Монахов готовился к нападению — ждал автобус около остановки. Очевидцы насчитали около 16 выстрелов.

После нападения Монахов сбежал в лес.

Ружьё, которое предположительно подарил отец, стрелок зарегистрировал 10 дней назад.

Бывшие одноклассники охарактеризовали Монахова как "уравновешенного молодого человека", пишет Life со ссылкой на источники в полиции. Одна из одноклассниц рассказала, что в школе нападавший был "тихим и спокойным", однако "ходили слухи о его заболевании". У Монахова была третья группа инвалидности, астма, врождённый порок сердца, а также он наблюдался у невролога.

Монахов окончил школу в 2020 году и поступил на первый курс в Нижегородское училище-интернат на специальность "Мастер по обработке цифровой информации".

На всех прилегающих дорогах был объявлен план-перехват, а въезды и выезды в посёлок перекрыла полиция. К месту трагедии для поисков преступника прибыли ОМОН и СОБР. Нападавшего искали с помощью тепловизоров, служебных собак и дронов, пишет Baza. Было возбужден уголовное дело по факту убийства "двух и более лиц".

Монахова, расстрелявшего вчера четверо человек, искали всю ночь и нашли только утром недалеко от дачных домов.

Стрелка Данила Монахова нашли мертвым. По предварительным данным, он совершил самоубийство. Cтрелку проведут посмертную психиатрическую экспертизу.

Вчера "Телеграф" сообщал что в поселке Большеорловское в Нижегородской области открыли стрельбу по пассажирскому автобусу.