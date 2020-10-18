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Алиев объявил о взятии под контроль стратегического объекта возле Джебраила (видео)

Алиев объявил о взятии под контроль стратегического объекта возле Джебраила (видео)
Обновлено 18:33 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот
Азербайджан официально заявил о взятии стратегической позиции на границе с Ираном.

Силы Азербайджана взяли под свой контроль древний мост Худафар, расположенный неподалеку от города Джебраил.

Соответствующее заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев. 

"Вооруженные силы Азербайджана подняли флаг Азербайджана над древним Худаферинским мостом", - написало он в Твиттер. 

Также Алиев обнародовал видео, на котором видно, как солдаты подняли азербайджанский флаг возле моста. 

Как сообщает Телеграм-канал "Злой одессит", огневой контроль над мостом был взят еще 4 октября.

"Тем не менее, на этот час известно об освобождении ещё ряда населенных пунктов и объектов, но официальное оповещение должно оставаться официальным", - сказано в сообщении.

Худаферинский мост расположен на реке Араз на ирано-азербайджанской границе. Его построили в 11 веке, находится в пределах границ Джебраильского района, где азербайджанская армия освободила от оккупации город Джебраил и некоторые села.

Как сообщалось ранее, 17 октября Армения и Азербайджан объявили о достижении гуманитарного перемирия, которое должно было вступить в силу 18 октября в 00:00 по местному времени.  

Однако уже ночью бои возобновились с новой силой, а стороны обменялись взаимными обвинениями в нарушении режима прекращения огня.

Позже Азербайджан показал кадры захвата позиций, удерживаемых армянским спецназом.

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Все по теме:

Азербайджан, Армения, Карабах, Ильхам Алиев.

Автор:

Телеграф
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