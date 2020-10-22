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Четверг, 22.10.2020
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Отравление Навального многому научило: Тихановская поосторожничала на интервью российской журналистке (видео)

Отравление Навального многому научило: Тихановская поосторожничала на интервью российской журналистке (видео)
21:38 Сегодня Телеграф
Лидер белорусской оппозиции дала интервью для YouTube-канала «А поговорить?»

Встреча Светланы Тихановской с журналисткой Ириной Шихман проходила в Вильнюсе (Литва предоставила Тихановской убежище. – Авт.). Помещение, где записывали интервью, проверила охрана, а уже потом в нем появилась лидер белорусской оппозиции.

На видео попал момент, когда российская журналистка предложила Тихановской выпить воды.

«Я не стала наливать воду. Я не понимаю…Мы ее начали открывать и остановились», - сказала Шихман, а потом стала открывать бутылку и наливать воду в стакан.

За кадром ведущей в шутку предложили первой сделать глоток.

«Это уже все становится мемом каким-то», – заметила Тихановская.

После этого она взяла стакан в руки, замерла на пару секунд, а потом все же сделала глоток.

Момент запечатлен на видео на 2:15 минуте

Собственно, первый вопрос Шихман и касался мер предосторожности, которые предпринимает Тихановская после вынужденного бегства из Беларуси.

В ответ Тихановская призналась, что уже привыкла жить под охраной. Также она рассказала, что не пьет воду, которая уже налита.

«Это наверное отголоски недавнишней истории», - сказала Тихановская, намекнув на инцидент с отравлением Алексея Навального.

Напомним, ранее соратники Навального заявляли, что следы яда «Новичок» были обнаружены на горлышке бутылки с водой, которую нашли в номере оппозиционера в томском отеле. Такая же версия была озвучена немецкими журналистами.

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Отравления, Светлана Тихановская, Ирина Шихман.

Автор:

Телеграф
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