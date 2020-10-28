Врачам в России запретили говорить об эпидемии коронавируса: документ попал в сеть

Коронавирус продолжает распространятся по России, а испытания нашумершей вакцины Владимира Путина "Спутник V" против COVID-19 пока значительных достижений не показали. Теперь ситуация может только ухудшится. В российском Минздраве запретили врачам публично высказыватся об эпидемии коронавируса в РФ.
Об этом говорится в тексте документа Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Теперь же все свои коментарии медики должны обязательно согласовывать с пресс-службой министерства.
Сам запрет касается руководителей медучреждений, а также главных внештатных специалистов.
Фото документа появилось в Телеграм-канале База:
Стоит также напомнить, что ранее появилось признание россиянина, о том, как он чуть не умер после вакцинации от нашумевшей вакцины президента РФ Владимира Путина.
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