Врачам в России запретили говорить об эпидемии коронавируса: документ попал в сеть

Коронавирус продолжает распространятся по России, а испытания нашумершей вакцины Владимира Путина "Спутник V" против COVID-19 пока значительных достижений не показали. Теперь ситуация может только ухудшится. В российском Минздраве запретили врачам публично высказыватся об эпидемии коронавируса в РФ.

Об этом говорится в тексте документа Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Теперь же все свои коментарии медики должны обязательно согласовывать с пресс-службой министерства.

Сам запрет касается руководителей медучреждений, а также главных внештатных специалистов.

Фото документа появилось в Телеграм-канале База:

Стоит также напомнить, что ранее появилось признание россиянина, о том, как он чуть не умер после вакцинации от нашумевшей вакцины президента РФ Владимира Путина.

Читайте в материале "Телеграф": Заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Валерий Гартунг заразился COVID-19.