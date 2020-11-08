Где находится Шуши, взятый Азербайджаном в Карабахе: карта и фото

В воскресенье, 8 ноября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии города Шуша, находящемся в 15 километров от столицы никем не признанной "НКР" Степанакерта.

Шушу называют "ключом от Карабаха", этот расположенный на скале город имеет стратегическое значение, так как дает защищающейся армии массивное преимущество в рельефе. В ходе нынешнего конфликта город подвергался многочисленным артиллерийским обстрелам.

28 лет назад город перешел под контроль армянских сил.

Место расположения Шуши

Степанакерт (Ханкенди) находится в 15 км к северу от Шуши

Город имеет стратегическое значение также потому, что через него проходит так называемая "дорога жизни" - дорога соединяющая Степанкерт с Арменией.

Как сообщалось, Армения пока не признала утрату контроля над Шуши и сообщает, что бои продолжаются.

Однако российские политики уже начали признавать, что для Армении эта война уже проиграна.