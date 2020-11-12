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Четверг, 12.11.2020
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Азербайджан не виноват? Россия назвала предварительную причину крушения вертолета Ми-24 в Карабахе

Азербайджан не виноват? Россия назвала предварительную причину крушения вертолета Ми-24 в Карабахе
Обновлено 16:26 Сегодня Телеграф

9 ноября российский боевой вертолет Ми-24 был сбит в Нагорном Карабахе. Военные следователи из РФ возбудили уголовное дело по факту крушения.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Раньше всех.Ну почти".

По предварительным данным, уголовное дело было возбуждено по факту нарушения правил полетов или подготовки к ним.

На данный момент расследование ведут военные следователи, которые базируются на российской базе в армянском Гюмри.

Со стороны Азербайджана утверждают, что сбили вертолет по ошибке.

Стоит отметить, что Россия давно искала повод ввести свои войска в Нагорный Карабах и именно крушение вертолета Ми-24 стало поводом для введения миротворцев.

Читайте также в материале "Телеграф": В истории со сбитием российского Ми-24 на границе с Азербайджаном нашли схожесть со сбитием российского Су-24 Турцией в Сирии. 

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Все по теме:

Россия, Азербайджан, Вертолет, Ми-24.

Автор:

Телеграф
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