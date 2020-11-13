Смерть избитого силовиками минчанина собрала акции по всей Беларуси (фото и видео)

По состоянию на 13 ноября в Беларуси только обострилась ситуация с протестами в связи с недавней смертью минчанина Романа Бондаренко, которого изибили силовики.

Об этом сообщили в Телеграм-канале НЕХТА.

Там же поделились фото и видео с места событий.

По предварительным данным, люди по всей стране вышли на акции, показав этим самым свое несогласие с "убийством" молодого парня.

Люди в разных уголказ страны почтили память об умершем минчание минутой молчания.







Также память погибшего почтили неравнодушные люди: рабочие, медики, автомобилисты и другие белорусы.

Стоит напомнить, что в Беларуси уже третий месяц не утихают протесты против незаконной власти Александра Лукашенко.

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