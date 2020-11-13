Нет газа, электричества и даже воды - видео, как "миротворцы" Путина зашли в Лачин в Карабахе

По состоянию на 13 ноября, в Карабахе продолжает разворачиватся миротворческая миссия Российской Федерации.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Спутника Армении.

По предварительным данным, российские "миротворцы" на данный момент оборудуют позицию у дороги в одном из населенных пунктов в лачинском коридоре. В сети появилось видео с места событий:

А тем временем "миротворцы" РФ въехали в Лачин.

По заявлению армянских СМИ, местные жители покидают город, забирая все свое имущество. Сейчас, после войны, в населенном пункте нет ни газа, ни электричества, ни воды.

Стоит отметить, что согласно трехстороннему заявлению по Карабаху, в зоне конфликта размещается "миротворческий" контингент РФ для контроля за соблюдением режима прекращения огня и военных действий.

В сети также подилились кадрами из Лачина:

Напомним, что 13 ноября в пятницу утром в Степанакерт прибыл российский батальон военных.

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