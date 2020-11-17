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"По Фрейду". Путин взволновал оговоркой об "американских партнерах" в Карабахе (видео)

"По Фрейду". Путин взволновал оговоркой об "американских партнерах" в Карабахе (видео)
23:08 Вт, 17 Ноябрь 2020 Телеграф Фото: Твиттер

Президент России Владимир Путин, рассказывая о ситуации в Нагорном Карабахе, допустил оговорку и упомянул "американских партнеров".

Видео с этим моментом обнародовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов на своей странице в Твиттер. 

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"Неожиданно для меня позиция наших американских... эээ... армянских партнеров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо", - сказал Путин, рассказывая о возвращении беженцев и как премьер Армении Никол Пашинян отказался прекратить карабахский конфликт раньше.

Пользователи сети ошибку Путина заметили сразу: "Оговорочка по Фрейду", "Это была не оговорка", "Оговорка про американцев не случайна", "Оговорка блестящая", "Как тонко он "ошибся" про наших американских - армянских партнеров". 

Также они заметили, как Путин запнулся пытаясь произнести название города Шуша. 

Как сообщалось ранее, Путин нашел "провокацию" в действиях Турции во время войны за Карабах.  

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Все по теме:

Россия, Азербайджан, Армения, Карабах, Владимир Путин.

Автор:

Телеграф
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