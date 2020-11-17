"По Фрейду". Путин взволновал оговоркой об "американских партнерах" в Карабахе (видео)

Президент России Владимир Путин, рассказывая о ситуации в Нагорном Карабахе, допустил оговорку и упомянул "американских партнеров".
Видео с этим моментом обнародовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов на своей странице в Твиттер.
"Неожиданно для меня позиция наших американских... эээ... армянских партнеров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо", - сказал Путин, рассказывая о возвращении беженцев и как премьер Армении Никол Пашинян отказался прекратить карабахский конфликт раньше.
«Неожиданно для меня Пашинян сказал, что для них это неприемлемо»: Путин рассказал, что еще месяц назад убедил Алиева прекратить войну с незначительным для Армении ущербом на условии допуска гражданских беженцев из Азербайджана в Шуши при наличии миротворцев, но Пашинян отказался pic.twitter.com/HGmGi4ds2Z
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 17, 2020
Пользователи сети ошибку Путина заметили сразу: "Оговорочка по Фрейду", "Это была не оговорка", "Оговорка про американцев не случайна", "Оговорка блестящая", "Как тонко он "ошибся" про наших американских - армянских партнеров".
Также они заметили, как Путин запнулся пытаясь произнести название города Шуша.
Как сообщалось ранее, Путин нашел "провокацию" в действиях Турции во время войны за Карабах.