"По Фрейду". Путин взволновал оговоркой об "американских партнерах" в Карабахе (видео)

Президент России Владимир Путин, рассказывая о ситуации в Нагорном Карабахе, допустил оговорку и упомянул "американских партнеров".

Видео с этим моментом обнародовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов на своей странице в Твиттер.

"Неожиданно для меня позиция наших американских... эээ... армянских партнеров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо", - сказал Путин, рассказывая о возвращении беженцев и как премьер Армении Никол Пашинян отказался прекратить карабахский конфликт раньше.

«Неожиданно для меня Пашинян сказал, что для них это неприемлемо»: Путин рассказал, что еще месяц назад убедил Алиева прекратить войну с незначительным для Армении ущербом на условии допуска гражданских беженцев из Азербайджана в Шуши при наличии миротворцев, но Пашинян отказался pic.twitter.com/HGmGi4ds2Z — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 17, 2020

Пользователи сети ошибку Путина заметили сразу: "Оговорочка по Фрейду", "Это была не оговорка", "Оговорка про американцев не случайна", "Оговорка блестящая", "Как тонко он "ошибся" про наших американских - армянских партнеров".

Также они заметили, как Путин запнулся пытаясь произнести название города Шуша.

Как сообщалось ранее, Путин нашел "провокацию" в действиях Турции во время войны за Карабах.