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"И мы не стесняемся": Крым без России могла постичь участь Карабаха, считает Путин (видео)

"И мы не стесняемся": Крым без России могла постичь участь Карабаха, считает Путин (видео)
21:43 Сегодня Телеграф

Президент РФ Владимир Путин считает, что конфликт в Нагорном Карабахе стал настоящей трагедией, поскольку никто не признал "республику" Арцах, как Россия "поддержала волеизъявление" жителей Крыма путем оккупации полуострова.

Об этом он заявил 17 ноября российским СМИ.

По его словам, Россия признала справедливым "волеизъявление народа", проживающего в Крыму, Южной Осетии и Абхазии, и "пошла на встречу людям".  

"Мы сделали это открыто", - заявил Путин.

Также он уточнил, что это было сделано не только "в интересах тех людей", но и "в интересах всей России". 

"И мы не стесняемся об этом прямо говорить", - сказал он.

Путин списал провокацию Турции в Карабахе на развал Советского Союза. Видео

Он также добавил, что в отношении Карабаха такого сделано не было, что в конечном итоге оказало влияние на происходящие там события и на восприятие карабахского конфликта в целом.

Слова Путина про Крым с 00:58.

Отметим, что в своей речи российский президент заметно запинался, дважды повторил слова "волеизъявление" и "проживающих". 

Как сообщалось ранее, в сети появилась информация о тяжелой болезни Путина, после чего многие обращали внимание на странности в речи или жестикуляции российского президента.

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Все по теме:

Россия, Крым, Карабах, Владимир Путин.

Автор:

Телеграф
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