Подзаборный наперсточник и шахматный гроссмейстер: в сети сравнили тактику Путина и Эрдогана в Карабахе

После капитуляции Армении в войне за Нагорный Карабах Россия применила молниеносную и даже местами агрессивную тактику и сразу ввела свои "миротворческие" войска, в то время как Турция медлила около недели. Очевидно, что одна из сторон определенно "играет как подзаборный наперсточник", а другая как "шахматный гроссмейстер".

Такое мнение озвучил в своем Телеграм-канале блогер Александр Коваленко, также известный, как "Злой одессит".

Как известно, согласие на ввод "миротворцев" РФ Совет федерации дал только сегодня, хотя их начали доставлять в Карабах с 10 ноября.

А тем временем, Турция сначала дождалась законных оснований, и лишь после согласования и утверждения статуса своего "миротворческого" контингента, отправила своих военных в Нагорный Карабах. Хотя ее "миротворцы" были "наготове" одновременно с российскими.

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