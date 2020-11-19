Горе-мать не проронила ни слезинки в суде после убийства сына и дочери в Москве. Видео

Студентка Анастасия Джантураева, которая 17 ноября жестоко убила двух своих детей, получила срок. В четверг, 19 ноября, Останкинский суд Москвы приговорил ее к 2 месяцам заключения в СИЗО.

Об этом сообщили в пресс-службе Останкинского районного суда.

По предварительным данным, в зал суда молодую женщину заводили в наручниках. Короткая стрижка "под мальчика", опущенные вниз глаза. Со слов друзей, на "пацанку" обвиняемая стала похожа после рождения второго ребенка и с того времени практически не поддерживала связи с отцом, а также с подругами.

Стоит отметить, что во время суда женщина не проронила ни слезинки. Ее адвокат просил заключить ее под домашним арестом, но следователи настояли на заключении под стражей, потому, что доводы прокурора оказались более весомыми.

Видео из московского суда:

В то же время, за двойное убийство несовершеннолетних подсудимой грозит пожизненное заключение.

По одной из предполагаемых версий, женщина после рождения второго сына начала страдать послеродовой депрессией. А тем временем, в рамках расследования уже назначили проведение психиатрической экспертизы.

Стоит напомнить, что сразу после инцидента женщина пожаловалась медикам на подавленное моральное состояние.

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