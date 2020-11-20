Украина ввела санкции против Беларуси

Украина присоединилась к санкциям ЕС против режима Лукашенко. В этот список попали 40 представителей белорусской власти, причастных к фальсификациям на президентских выборах и нарушениям прав человека. Кстати, самого Лукашенко в санкционном списке нет.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

"2 октября 2020 года совет принял решение, которое добавляет 40 физических лиц к списку физических и юридических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры...", - говорится в сообщении Евросоюза.

Кроме Украины, санкции против Беларуси поддержали: Норвегия, Исландия, Северная Македония, Албания, Лихтенштейн и Черногория.

Ранее, Евросоюз ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.