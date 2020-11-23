Как изменились города Карабаха с момента прекращения боев (видео)

Активная фаза новой войны за Нагорный Карабах закончилась 10 ноября подписанием трехсторонних соглашений между Азербайджаном, Арменией и Россией.

После объявления прекращения огня, жители городов в зоне боевых действий начали возвращаться в свои дома, а в сети появились многочисленные видео того, как выглядят населенные пункты в настоящее время.

После освобождения Азербайджаном города Шуша, многие жители близлежащего города Степанакерта/Ханкенди вынуждены были бежать в Армению, однако сейчас, похоже, все возвращается на круги своя.

На кадрах ниже видно, что рынок "столицы" "НКР" снова начал функционировать.

А вот так выглядели улицы Степанакерта/Ханкенди 20 ноября.

Также в сети показали, как люди восстанавливают поврежденные здания.

В Азербайджане тоже показали, как выглядят вернувшиеся под контроль Баку города, некогда находившиеся под управлением "НКР".

Ниже показаны кадры из города Шуша.

На следующих кадрах видно, как люди празднуют освобождение Агдама.

Также в сети показали, как выглядит оставленный армянами Лачин.

Кадры ниже сняты близ Физули, который за 28 лет оккупации превратился в руины.

Как сообщалось ранее, после боевых действий, которые длились почти полтора месяца, беженцы начали возвращаться в оставленные накануне районы Карабаха.

Напомним, накануне в сети показали, как будет выглядеть карта Нагорного Карабаха после "перераздела" территорий.