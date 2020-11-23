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Понедельник, 23.11.2020
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Борьба закончилась. "Президент" Карабаха рассыпался в лести Путину

Борьба закончилась. "Президент" Карабаха рассыпался в лести Путину
Обновлено 09:16 Сегодня Телеграф Фото: facebook - ArayikHarutyunian

22 ноября президент республики Арцах Араик Арутюнян выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за огромный вклад в решение азербайджано-карабахского конфликта.

Об этом он сообщил в своем Фейсбуке.

По его словам, он также благодарен за введение "миротворцев" из РФ для стабилизации ситуации.

Стоит отметить, что после капитуляции Армении в войне за Нагорный Карабах, "республика" потеряла ряд населенных пунктов, на которые ранее претендовала, - после десятков лет под контролем Армении они ушли к Азербайджану, а статус Карабаха остался туманным на неопределенное время.

В то же время, буквально за пару дней до подписания соглашения о прекращении военных действий глава Арцаха публиковал фото с подписью "стоим до конца. борьба смерти продолжается".

Свежая карта Карабаха:

карабах

А тем временем в Минобороны РФ утренние новости о миротворческой миссии почти ежедневно сообщают о перебросе своего контингента в зону Карабаха. Так, на утро 23 ноября, на аэродромы Еревана доставили более 100 военных, 13 единиц военной и спецтехники. В то же время 22 ноября 34 автобуса проследовали из Еревана на главную площадь Степанакерта, доставив в Карабах более 1400 беженцев, в сопровождении "миротворцев" РФ.

Читайте также в материале "Телеграфа": Как выглядят населенные пункты в районе Карабаха после войны.

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Все по теме:

Россия, Армения, Карабах, Владимир Путин, Араик Арутюнян.

Автор:

Телеграф
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