Не было ни света, ни воды, ни отопления: россиянка рассказала о ледяной катастрофе во Владивостоке

Пока пострадавший от "климатического апокалипсиса" Владивосток продолжает оставаться без света и тепла, местные жители рассказали, как обстоят дела в городе.

Своей историей поделилась владелица аккаунта Твиттер под названием Смех и грех.

"Все началось с небольшого дождичка со среды на четверг 19 ноября. Ну мне-то что, подумала я про погоду, я на удаленке. Около 11 утра вырубился интернет... К вечеру посыпалась информация, что Чуркин (крупнейший Первомайский район Владивостока, на который Путин построил Золотой мост) с утра сидит без света. Подозрительно стали остывать батареи в доме", - пишет она.

Напишу свой тредик про «ледяную катастрофу» во Владивостоке. Для истории. Глазами «маленького человека». Все началось с небольшого дождичка со среды на четверг 19 ноября. Ну мне-то что, подумала я про погоду, я на удаленке. Около 11 утра вырубился интернет. — Смех и грех (@graphomanstvo) November 23, 2020

По ее словам, после "облома" с попыткой поработать в удаленном режиме, пришлось добираться на офис.

"Впечатление по дороге было яркое: с одной стороны невероятная красота, все деревья в ледяной глазури. С другой стороны, новенькие машины, расплющенные бетонными столбами, всюду обломки деревьев на дорогах и тротуарах, всюду лежащие оборванные провода и нависающие над головой обледеневшие ветки, провода", - говорится в сообщении.

Она также вспомнила сообщения, как джип другого жителя Владивостока расплющило бетонной плитой.

"Позже прочитала, что Чуркин все еще без света, потому что повалились две ЛЭП на 110, которые питают район. Огромные башни-опоры просто согнулись пополам: наледь на проводах местами достигала 30 см. К тому же в пятницу пошел снег с ветром", - говорится в сообщениях.

Ситуация в субботу, 21 ноября, не стала лучше.

"Коллапс с энергоснабжением и связью продолжался, в городе стали открывать в детсадах и школы пункты временного пребывания. Один ресторан на Русском (дорогой, кстати) три дня кормил бесплатно по 100 человек в день. Супермаркеты со своими генераторами давали заряжать смартфоны", - говорится в сообщении.

Доступ в интернет жительница Владивостока получила лишь в воскресенье.

"В СМИ пишут, сколько к нам выехало бригад, министров, полпредов и проч. Вот только эта кипучая деятельность видна в СМИ. Но мне непонятно: почему на дорогах нет, например, армии? Вот чего они сидят сейчас по многочисленным воинским частям Владивостока и края? Ведь солдаты могли бы за сутки убрать гололед, вывезти поваленные деревья с дорог. Говорят, "все силы брошены" на решение проблемы энергоснабжения. А вы тут не живите, не ходите и не жалуйтесь", - подытожила она.

Как сообщалось ранее, из-за последствий непогоды был закрыт доступ на остров Русский, который находится в километре от Владивостока.