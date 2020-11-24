Захватывать никого не собирался: появились новые подробности захвата детей в заложники в Колпино

Денис Бельтюков, который 24 ноября захватил своих шестерых детей в заложники, а потом начал им угрожать еще утром даже не думал о таком исходе.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Mash.

По предварительной информации, из рассказа сестры его супруги, мужчина занимается ремонтом квартир. Со своей женой Ольгой они живут уже около 10 лет и у них трое общих детей. Еще трое детей у сутруги осталось от прошлых отношений.

Сегодня утром Денис общался с родственниками и говорил, что Ольга ушла гулять и он не знал, куда.

На данный момент сестра все еще не может связаться с ней.

Со слов родственников, пара жила мирно и переехала в Питер из Архангельска.

Стоит напомнить, что ранее Бельтюков приставил нож к горлу ребенка и кричал на полицейских.

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