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Чем россияне так запуганы? Дмитрий Быков рассказал, почему в РФ никто не протестует против репрессий Путина

Чем россияне так запуганы? Дмитрий Быков рассказал, почему в РФ никто не протестует против репрессий Путина
21:27 Сегодня Телеграф

Российский писатель, поэт и оппозиционер Дмитрий Быков уверен, что только репрессии позволяют президенту РФ Владимиру Путину держать в страхе россиян и тем самым оставаться у власти.

Об этом он написал в своем блоге.

"Если они захотят посадить, или закрыть, или убрать, или упрятать, или расстрелять, или раздавить катком, они все равно это сделают, остановить их некому", - уверен он.

Для большей убедительности писатель сравнил Путина с советским диктатором Иосифом Сталиным, который, по его мнению, долгое время удерживал власть в своих руках только благодаря репрессиям.

"Ведь понимаете, в чем было величие Сталина. Далеко не масштабе его чувств или его ума, или в масштабе его реформы - ничего такого столь масштабного он не делал, он был такой управленец весьма посредственного качества, мог бы руководить каким-нибудь чайным трестом с тем же успехом. Но его некому было остановить. Вот действительно, не было никакой силы в мире, которая была бы способна остановить Сталина", - объяснил Быков.

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Аналогична ситуация, по его словам, происходит и в современной России.

"Вероятно, сейчас в России примерно та же ситуация. Особенно, если учесть, что это усугубляется наличием ядерного оружия в ней. Кто может остановить Владимира Путина? Нет такой силы. Собственный народ – не смешите, соседи – да соседям самим быть бы живым, Господь – ну вот на Господа тут есть какая-то надежда, но, может быть, Господу интересно посмотреть – он как бы в чашке Петри вырастил такую удивительную среду и смотрит, что будет?" – говорит Быков.

Оппозиционер привел еще один аргумент в пользу своей гипотезы, отметив, что "пока даже остановить Александра Лукашенко (президента Беларуси, - прим. ред.) не очень получается (Быков имеет ввиду массовые протесты, несмотря на которые Лукашенко продолжает оставаться у власти, - прим. ред.), а у него нет ядерного оружия, да и население у него все-таки немножко не такое".

"Запас инертности в Беларуси оказался чуть меньше, в России он практически неисчерпаем", - резюмировал поэт.

 

 

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Россия, Владимир Путин, Репрессии, Дмитрий Быков.

Автор:

Телеграф
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