Каждый раз новая роль: на белорусском ТВ разоблачили ярую фанатку Лукашенко (фото, видео)

Из-за вероятного дефицита кадров на государственных СМИ Беларуси в сюжетах их роликов начали замечать одних и тех же людей, которые выступают в разных образах.

Одной из таковых персонажей стала Юлия Артюх, которая успела засветиться в ролях многодетной матери, главы благотворительной организации, участницы автопробега и телеведущей, об этом пишет Настоящее время.

Артюх появляется в утренних шоу в роли председателя БРОО "Будущее без границ".

Также она выступала в роли многодетной матери, которая осуждает протесты.

На публичных мероприятиях она примерила маску гражданской активистки и участницы автопробега.

А затем уже в роли ведущей СТВ расспрашивала других участников акции.

Как сообщалось ранее, Александр Лукашенко пообещал, что "больше не будет работать президентом" после принятия новой Конституции Беларуси.