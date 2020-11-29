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Каждый раз новая роль: на белорусском ТВ разоблачили ярую фанатку Лукашенко (фото, видео)

Каждый раз новая роль: на белорусском ТВ разоблачили ярую фанатку Лукашенко (фото, видео)
Обновлено 20:30 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Из-за вероятного дефицита кадров на государственных СМИ Беларуси в сюжетах их роликов начали замечать одних и тех же людей, которые выступают в разных образах. 

Одной из таковых персонажей стала Юлия Артюх, которая успела засветиться в ролях многодетной матери, главы благотворительной организации, участницы автопробега и телеведущей, об этом пишет Настоящее время

Артюх появляется в утренних шоу в роли председателя БРОО "Будущее без границ". 

Также она выступала в роли многодетной матери, которая осуждает протесты. 

На публичных мероприятиях она примерила маску гражданской активистки и участницы автопробега. 

А затем уже в роли ведущей СТВ расспрашивала других участников акции. 

Как сообщалось ранее, Александр Лукашенко пообещал, что "больше не будет работать президентом" после принятия новой Конституции Беларуси. 

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Все по теме:

Беларусь, СМИ, Протесты, Фейки.

Автор:

Телеграф
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