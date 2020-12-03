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"Совершенно очевидные вещи": Путин в обращении к инвалидам странно себя вел (видео)

"Совершенно очевидные вещи": Путин в обращении к инвалидам странно себя вел (видео)
23:39 Чт, 3 Декабрь 2020 Телеграф Фото: скриншот

Президент Российской Федерации Владимир Путин 3 декабря повел онлайн-встречу с представителями организаций инвалидов. Во время своей речи он часто запинался, спешил, а руками нервно перебирал листы с бумагой.

Видео с выступлением Путина обнародовал в своем Твиттере журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

За время своего выступления Путин активно жестикулировал правой рукой, в то время как левая постоянно находилась под столом, лишь изредка он доставал её и начинал перебирать бумаги, которые лежали на столе. Речь хозяина Кремля в некоторых моментах запиналась, становилась нечеткой. Взгляд постоянно "бегал" с камеры на стол.

Как сообщал "Телеграф", с началом пандемии Владимир Путин спрятался в бункере и фактически не появлялся перед народом, проводя совещания из резиденции в Ново-Огарево (Подмосковье). Когда же он проводил встречу с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, люди заметили, что рука российского президента практически обездвижена. А уже во время следующего "выхода в люди" Путин казался здоровым и подвижным.

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Россия, Владимир Путин.

Автор:

Телеграф
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