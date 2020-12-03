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"Я за него рад": Венедиктов рассказал о «третьей» дочери Путина и ее матери

"Я за него рад": Венедиктов рассказал о «третьей» дочери Путина и ее матери
22:42 Чт, 3 Декабрь 2020 Телеграф фото: коллаж

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" и друг спикера Путина Алексей Венедиктов не верит в то, что Елизавета Кривоногих является дочерью президента России Владимира Путина, но будет рад за него, если этот факт все же подтвердится.

Об этом он сказал в интервью Алесе Бацман.

"ДНК принесите. Если это дочка Владимира Владимировича я только за него рад. Если у него найдется еще пара десятков детей или у меня, я буду только рад. Ну и счастья им", - сказал он, отметив, что Елизавета Кривоногих действительно похожа на Путина.

Также он заверил, что эта пикантная деталь в биографии российского гаранта никак не повлияла на отношение общественности к нему.

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"Никак. Но на самом деле, если бы он еще и признал ее, все бы умилились", - заверил Венедиктов.

При этом, по словам журналиста, он сейчас проверяет подлинность расследования журналистов "Проекта", поскольку "там все не так просто".

"Я сейчас занимаюсь перепроверкой этого расследования. Концы с концами не сходятся. Я взял 66 рейсов, где она летала за 4 года. Она с ним (Кривоногих с Путиным, - Авт.) летала одним рейсом, а 65 - нет, летала с другим. Я знаю, кто ей подарил квартиру. Она летала с его сыном очень много в эти годы, этого человека, который подарил квартиру", - рассказал он.

Смотреть с 49:30 минуты

Отметим, что в Кремле прокомментировали журналистское расследование, в котором идет речь о предполагаемой дочери Владимира Путина Елизавете Кривоногих. Песков назвал это расследование "желтым", "провокационным" и "малоубедительным".

Как сообщал "Телеграф", по информации на ноябрь 2020 года, кроме Елизаветы, у Путина есть две дочери - Мария и Катерина.

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Все по теме:

Россия, Владимир Путин, Алексей Венедиктов, Светлана Кривоногих, Елизавета Кривоногих.

Автор:

Телеграф
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