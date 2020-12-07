У Путина нет конкурентов: в Москве оценили вероятность смены российской власти

Путин еще та политическая акула внутри России, чтобы вовремя перемалывать своих предполагаемых оппонентов.

Об этом украинский журналист, специальный корреспондент "УНИАН" в Москве Роман Цимбалюк заявил в эксклюзивном интервью Телеграфу.

На вопрос удастся ли кому-нибудь свергнуть нынешнего президента РФ с должности, Цибмалюк предположил вариант 50/50, или да, или нет.

"У меня впечатление, что сейчас конкурентов в России у него просто нет. По крайней мере, не вижу никаких признаков слабеющего Путина", - заявил он.

Сейчас, по словам журналиста, единственной надеждой является то, "что хитрый коронавирус проберется в бункер".

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