Скачать
Понедельник, 07.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Главные события недели: отмена карантина выходного дня, протесты под Радой, ультиматум Пашиняну
Главные события недели: отмена карантина выходного дня, протесты под Радой, ультиматум Пашиняну
Все заявления в ТКГ – информационный шум: Цимбалюк рассказал, чего Россия хочет от Зеленского
Все заявления в ТКГ – информационный шум: Цимбалюк рассказал, чего Россия хочет от Зеленского
Какой праздник 7 декабря: народные приметы и запреты
Какой праздник 7 декабря: народные приметы и запреты
Ливерпуль не заметил Вулверхэмптон: обзор разгрома (видео)
Ливерпуль не заметил Вулверхэмптон: обзор разгрома (видео)

У Путина нет конкурентов: в Москве оценили вероятность смены российской власти

У Путина нет конкурентов: в Москве оценили вероятность смены российской власти
06:21 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Путин еще та политическая акула внутри России, чтобы вовремя перемалывать своих предполагаемых оппонентов.

Об этом украинский журналист, специальный корреспондент "УНИАН" в Москве Роман Цимбалюк заявил в эксклюзивном интервью Телеграфу.

На вопрос удастся ли кому-нибудь свергнуть нынешнего президента РФ с должности, Цибмалюк предположил вариант 50/50, или да, или нет.

"У меня впечатление, что сейчас конкурентов в России у него просто нет. По крайней мере, не вижу никаких признаков слабеющего Путина", - заявил он.

Никакого бункера нет: в Москве рассказали, где Путин прятался от коронавируса

Сейчас, по словам журналиста, единственной надеждой является то, "что хитрый коронавирус проберется в бункер".

Больше читайте в материале "Телеграфа": Арестович - гениальный спикер, это одно из лучших кадровых назначений Зеленского, - Роман Цимбалюк.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кремль, Россия, Владимир Путин, Роман Цимбалюк.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Киеве полицейские посреди ночи ворвались в клуб, который был закрыт на карантин (фото, видео)
02 Выборы мэра Кривого Рога: появились результаты экзитполов
03 Оккупанты объявили о решении проблем с водой в Крыму, но их план может провалиться
04 Мужчина обстрелял подростка в Николаеве: стало известно, из-за чего у них возник конфликт (видео)
05 Десна затолкала мяч в ворота Ворсклы при скандальном судействе Монзуль (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Google посвятил дудл украинской художнице: кто такая Екатерина Белокур и какие картины она создавала
Google посвятил дудл украинской художнице: кто такая Екатерина Белокур и какие картины она создавала
Неуправляемая машина вылетела на тротуар: в Киеве таксист умер прямо за рулем (фото)
Неуправляемая машина вылетела на тротуар: в Киеве таксист умер прямо за рулем (фото)
Итоги дня 6 декабря: День ВСУ, протесты в Молдове, второй тур выборов в Кривом Роге
Итоги дня 6 декабря: День ВСУ, протесты в Молдове, второй тур выборов в Кривом Роге
У астрономов появился самый детальный снимок пятна на Солнце (фото)
У астрономов появился самый детальный снимок пятна на Солнце (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь