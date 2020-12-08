Скачать
Вторник, 08.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Елизавета Ястремская стала "Мисс Украина Вселенная 2020": биография и пикантные фото красотки
Елизавета Ястремская стала "Мисс Украина Вселенная 2020": биография и пикантные фото красотки
Минобороны удивило предложением Юрию Бутусову "занять одну из министерских позиций"
Минобороны удивило предложением Юрию Бутусову "занять одну из министерских позиций"
У Путина есть два «бункера»? Как Кремль пытается скрыть местонахождение президента
У Путина есть два «бункера»? Как Кремль пытается скрыть местонахождение президента
Зеленский может уйти, Путин не доживет до 2022-го, а на Крым будет претендовать еще одна страна, - Влад Росс
Зеленский может уйти, Путин не доживет до 2022-го, а на Крым будет претендовать еще одна страна, - Влад Росс

"Не так все просто": россияне пустили интересный слух о Турции в Карабахе

"Не так все просто": россияне пустили интересный слух о Турции в Карабахе
Обновлено 17:01 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

На въезде в освобожденный Азербайджаном город Шуша в Карабахе исчез турецкий флаг. 

На это обратили внимание в российском пропагандистском Телеграм-канале Wargonzo. 

"Ранее на этом же самом месте рядом с азербайджанским был вывешен и турецкий флаг. Теперь он отсутствует. Фото сделано накануне", - сказано в сообщении. 

В связи с этим, там предположили, что якобы во взаимоотношениях между турецкими и азербайджанскими военными "не все так просто". 

Город Шуша в течение около 30 лет находился под контролем армянских сил

Об освобождении города от оккупации стало известно 9 ноября, тогда в сети появились ролики, на которых были заметен флаг Азербайджана на въезде в город

Война за Нагорный Карабах закончилась на следующий день подписанием трехстороннего соглашения о прекращении огня.

Согласно нему, часть территорий была возвращена под контроль Азербайджана, а на оставшихся неподконтрольными территориях были размещены российские миротворцы. 

Однако буквально сразу же после прекращения огня между Россией и Турцией возникло напряжение из-за роли турецких миротворцев в урегулировании конфликта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Турция, Азербайджан, Карабах, Шуша.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин хочет обменять Карабах на Крым, - Айдер Муждабаев
02 Умер Александр Гордон: самые известные работы режиссера
03 Мне стыдно, что я одной крови с тобой: младшая сестра репера Сереги рассказала об издевательствах брата
04 Смерть девушки в прямом эфире Reeflay обрастает новыми деталями
05 Как выглядела резиденция Зеленского на Бирючем острове до того, как ее затопило (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
История с избиением школьника учительницей на Львовщине получила продолжение
История с избиением школьника учительницей на Львовщине получила продолжение
Журналист раскрыл коварный план Путина по Крыму и Карабаху
Журналист раскрыл коварный план Путина по Крыму и Карабаху
Отставки Пашиняна хотят жители более 200 населенных пунктов: появилась карта
Отставки Пашиняна хотят жители более 200 населенных пунктов: появилась карта
Шизофрения и мысли о суициде: врачи предупредили о последствиях коронавируса
Шизофрения и мысли о суициде: врачи предупредили о последствиях коронавируса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь