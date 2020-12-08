"Не так все просто": россияне пустили интересный слух о Турции в Карабахе

На въезде в освобожденный Азербайджаном город Шуша в Карабахе исчез турецкий флаг.

На это обратили внимание в российском пропагандистском Телеграм-канале Wargonzo.

"Ранее на этом же самом месте рядом с азербайджанским был вывешен и турецкий флаг. Теперь он отсутствует. Фото сделано накануне", - сказано в сообщении.

В связи с этим, там предположили, что якобы во взаимоотношениях между турецкими и азербайджанскими военными "не все так просто".

Город Шуша в течение около 30 лет находился под контролем армянских сил.

Об освобождении города от оккупации стало известно 9 ноября, тогда в сети появились ролики, на которых были заметен флаг Азербайджана на въезде в город.

Война за Нагорный Карабах закончилась на следующий день подписанием трехстороннего соглашения о прекращении огня.

Согласно нему, часть территорий была возвращена под контроль Азербайджана, а на оставшихся неподконтрольными территориях были размещены российские миротворцы.

Однако буквально сразу же после прекращения огня между Россией и Турцией возникло напряжение из-за роли турецких миротворцев в урегулировании конфликта.