Стало известно о мотивах мужчины, который выбросился из окна вместе с 5-летней дочерью в Москве

39-летний Юрий Жемчужин, который выбросился из окна 18 этажа вместе со своей 5-летней дочерью Евой многоэтажки по проспекту Мира в Москве в субботу, 12 декабря, признавался, что не хочет жить.

Об этом сообщают российские СМИ.

Мужчина перед тем, как совершить суицид, некоторое время принимал успокоительные. Кроме того, в последнее время мужчина не работал и жаловался на свое психическое здоровье.

Супруга погибшего, Сюзанна, рассказала, что она смотрела до четырех часов утра телевизор. В это время муж и дочь находились в другой комнате. В районе семи утра она услышала шум и крик старшей дочери, Лианы (дочь женщины от первого брака), забежала в комнату и увидела открытое окно.

По предварительным данным, предсмертную записку мужчина не оставил.

Как сообщал "Телеграф" ранее, тела мужчины и ребенка обнаружили случайные прохожие.

Кроме того, позже стало известно, что семья, в которой произошла трагедия, была малообеспеченной. Никто из взрослых в семье не работал.