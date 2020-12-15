В России нашли позитив в отравлении Навального

Политик и журналист Ирина Хакамада нашла позитивный момент в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального в Томске.

Об этом она заявила в интервью, опубликованном в YouTube.

"Я думаю, теперь у него проблем меньше, после того, как он выжил. Его жалеют, поэтому легче стало. А до отравления ему не хватало человечности. В нем не было человека. Такая машина", - сказала политик.

На уточняющий вопрос журналиста о том, что именно она имеет ввиду под человечностью, Хакамада заверила, что Навальному не хватает "расслабленности, юмора, улыбки, смеха, самоиронии".

Отметим, что Хакамада не впервые высказывается о Навальном в довольно нелицеприятном ключе. Ранее, в 2017 году, она называла оппозиционера "блатным".

Напомним, скандал с отравлением Навального разразился с новой силой, после того, как издания The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel провели независимое расследование и выяснили, то к нему причастны восемь агентов ФСБ. Позже стали известны их имена, причем выяснилось, что российские спецслужбы следили за Навальным с 2017 года и ездили за ним следом во все командировки, которых насчиталось 47. Кроме того, журналистам даже удалось выяснить, где проживает один из сотрудников ФСБ Олег Таякин, которого считают старшим членом группы по отравлению оппозиционера. Они даже пришли к нему домой.