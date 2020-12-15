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Вторник, 15.12.2020
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Лукашенко рассказал врачам, как "воевал" с Путиным (видео)

Лукашенко рассказал врачам, как "воевал" с Путиным (видео)
23:17 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/YouTube

Во вторник, 15 декабря, Александр Лукашенко, который недавно решил создать вакцину от COVID-19,  во время визита в Могилевскую областную клиническую больницу отчитался перед врачами, куда потратил 500 миллионов долларов из 1,5 миллиардов долларов, одолженных ему президентом РФ Владимиром Путиным во время встречи в Сочи.

Соответствующее видео с докладом Лукашенко выложил в своем Telegram-канале российский пропагандист Дмитрий Смирнов.

"Вы помните, как я в начале года воевал с Россией за эти цены на энергоносители, потому что COVID начался, и где эти деньги взять? Пятьсот миллионов долларов – кредит дали. Думаю, надо экономику "подтянуть", будет экономика – будет и здравоохранение. И я думал, эти 500 миллионов в экономику вложу, и мы выше 100% сможем ВВП выдать в этом году", - рассказал о своих ожиданиях он.

Но, по словам Лукашенко, эти расчеты так и остались расчетами лишь на бумаге. Их исполнению в реальность помешала вторая волна коронавируса.

"И я 200 миллионов оплатил за газ, чтобы вы в тепле были зиму, а 300 миллионов отдал врачам на COVID. Да если б только доплаты. А лекарства! А цены какие!" – добавил он, умолчав, где делся еще миллиард долларов, одолженный  Путиным.

Как сообщал "Телеграф", Лукашенко оказался в рейтинге персон, которых чаще всех гуглили украинцы в 2020 году. Отметим, что среди самых популярных запросов украинцев было всего лишь одно имя украинца - Геннадий Кернес.

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Все по теме:

Сочи, Кредиты, Владимир Путин, Видео, Александр Лукашенко, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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