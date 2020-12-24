Хотела отдать долги и перебраться в Крым: всплыли новые детали убийства женщины в Москве

30-летняя хореограф и участница международных танцевальных конкурсов Наталья Пронина, которую расстреляли поздним вечером в среду, 23 декабря в Москве собиралась вернуться на постоянное место жительства в Крымскую Ялту, как только рассчитается с долгами.

Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Как рассказал Александр Кравченко, объявленный в розыск после убийства девушки-хореографа, девушка делилась с ним проблемами из-за долга в 600 тысяч рублей, но заявила. Она говорила, что как только разберется с этой проблемой, в середине января прилетит в Ялту, чтобы открыть там танцевальную студию.

Кроме того, сам Кравченко не стал скрывать, что в день нападения не находился в Москве, поскольку клал асфальт у себя во дворе в Ялте. Известно, что он работает в Ялте спасателем сутки через четверо. Последнюю смену отработал с 20 на 21 декабря.

Помимо этого, Кравченко признался полицейским, что он и убитая Наталья действительно состояли в романтических отношениях, но он ее не убивал. Последний раз виделся с девушкой в ноябре.

По его словам, в ту встречу Наталья жаловалась на некоего мужчину, который работал на стройке неподалеку. Он оказывал ей знаки внимания: дарил цветы, караулил у танцевальной студии. Наталья якобы даже просила Александра приехать — разобраться с назойливым ухажером.

Как сообщал "Телеграф", изначально стало известно, что раненная девушка во время стрельбы в Москве была серьезно ранена, позже она скончалась.