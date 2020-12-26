Родственница офицера ФСБ случайно выдала премию за отравление Навального

Благодаря тому, что теща отравителя оппозиционера Алексея Навального из ФСБ Кудрявцева написала заявление против юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, все узнали, что через два месяца после спецоперации в Томске сотрудник спецслужб купил новую квартиру.

Об этом сообщила руководительница Отдела Расследований ФБК Мария Певчих в Твиттере.

Благодаря теще отравителя из ФСБ Кудрявцева и тому, что она написала заявление на @SobolLubov, мы узнали, что через два месяца после спецоперации в Томске Кудрявцев купил новую квартиру. https://t.co/ba3FLfZDDr pic.twitter.com/2p0Bo8tt7V — Maria Pevchikh (@pevchikh) December 25, 2020

Стоит напомнить, что 25 декабря против юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь возбудили уголовное дело. А все из-за того, что она звонила в квартиру Кудрявцева после того, как Алексей Навальный опубликовал запись своего разговора с этим сотрудником ФСБ. В ходе которой собеседник Навального фактически подтвердил свое участие в сокрытии следов его отравления.