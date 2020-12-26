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Родственница офицера ФСБ случайно выдала премию за отравление Навального
03:34 Сегодня Телеграф Фото: kommersant

Благодаря тому, что теща отравителя оппозиционера Алексея Навального из ФСБ Кудрявцева написала заявление против юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, все узнали, что через два месяца после спецоперации в Томске сотрудник спецслужб купил новую квартиру.

Об этом сообщила руководительница Отдела Расследований ФБК Мария Певчих в Твиттере.

 

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Стоит напомнить, что 25 декабря против юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь возбудили уголовное дело. А все из-за того, что она звонила в квартиру Кудрявцева после того, как Алексей Навальный опубликовал запись своего разговора с этим сотрудником ФСБ. В ходе которой собеседник Навального фактически подтвердил свое участие в сокрытии следов его отравления.

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ФСБ, Алексей Навальный.

Автор:

Телеграф
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