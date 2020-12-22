"У пациента мания величия": Навальный уличил Пескова во лжи по поводу расследования про отравление

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков высказал мнение о том, что у Алексея Навального наблюдается мания величия. Так он прокомментировал обнародованный накануне в сети разговор оппозиционера со своим отравителем.

Песков отметил, что выражает свое личное мнение, которое "обычно не высказывает, ибо не имеет на это права".

"У больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенное проявление мании величия, потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом", - заявил Песков.

Также по его словам, у Навального проявляется "зацикленность на собственной гульфиковой зоне".

Разговор Навального и Кудрявцева он комментировать не стал, отметив, что сам его не смотрел, но добавил, что это "исчерпывающе прокомментировала" ФСБ.

В своем Твиттер Навальный отреагировал на комментарии Пескова.

"Песков сначала сказал, что вчерашнего расследования не смотрел. Потом сообщил, что я (почему я-то, если это Путин прицепился к моим трусам) зациклен на гульфиковой зоне. Значит смотрел. Потом заявил, что я сравниваю себя с Иисусом. Возможно он так Христо Грозева (один из авторов расследования по делу об отравления Навального, - ред.) назвал. Интересно", - написал он.

Песков сначала сказал, что вчерашнего расследования не смотрел.

Потом сообщил, что я (почему я-то, если это Путин прицепился к моим трусам) зациклен на гульфиковой зоне.Значит смотрел.

Потом заявил, что я сравниваю себя с Иисусом. Возможно он так Христо Грозева назвал.

Интересно — Alexey Navalny (@navalny) December 22, 2020

Как сообщалось ранее, российские СМИ нашли в скандальном разговоре Навального и офицера ФСБ "след СБУ".