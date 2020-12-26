"Постирать до завтра": к зданию ФСБ в Петербурге начали приносить грязную одежду

Под зданием ФСБ в Санкт-Петербурге активисты создали инсталляцию, посвященную недавнему расследованию по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Фотографиями поделился российский финансист Слава Рабинович в Фейсбук.

"К зданию ФСБ в Петербурге начали приносить вещи на стирку", - пишет он, ссылаясь на Телеграм-канал "ПЬЯТNIЦА".

На фото видна куча одежды и плакат с надписью "Постирать до завтра. Родина не ждет!"

Грязная одежда является отсылкой к информации, "слитой" одним из офицеров ФСБ в разговоре с Навальным. Он рассказал, что был отдан приказ "работать по трусам", а затем белье оппозиционера было отстирано от яда.

Как сообщалось ране, возле здания ФСБ в Москве был задержан режиссер Виталий Манский, который вышел на одиночный пикет с синими трусами в руках.