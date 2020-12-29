"На Марсе и Луне есть бункеры?" Песков вызвал веселые споры оговоркой про кабинеты Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет бункера для работы и кабинетов-двойников, но есть большое количество рабочих кабинетов, рассредоточенных по всему миру.

Соответствующее видео с заявлением Пескова выложил на своей странице в Twitter журналист президентского пула Дмитрий Смирнов.

"Это ерунда. Все вот это ерунда абсолютная. Это такие, знаете, литературные экзерсисы", - сказал он.

По его словам, у Путина "есть кабинеты везде и в разных городах мира" и если возникает необходимость, российский лидер пользуется ими.

"Но ерунда все эти умозаключения о какой-то конспирации, о том, что кто-то скрывает, где находится президент, делает это сознательно", - подытожил Песков.

Песков – о «дубликатах кабинетов Путина»: Это ерунда! У президента построено очень много кабинетов, и он работает при необходимости в любом из них. Я имею ввиду, ерунда – умозаключения о конспирации, о том, что кто-то скрывает, где находится президент, и делает это сознательно. pic.twitter.com/K1zy0ftCBg — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 29, 2020

В сети стали комментировать заявление, удивившись наличию у Путина кабинетов "в разных городах мира".

Песков заявил, что у Путина нет бункера.

Да в курсе, две 21-х Волги и прицеп Скиф. Тот ещё аскет.. — Сталкер (@ValBodin) December 29, 2020

"А дубликат Путина? ","Президент мира", "Вот пернул, так пернул ))) "кабинет в разных городах мира"... выдайте ему клеймо "иностранный агент", "Я к примеру от пескова ни разу не слышал правды, думаю он и этот раз соврал!", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Кремле проговорились, сколько "бункеров" у Путина.