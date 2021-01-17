Навальный возвращается в Россию: появились знаковые видео из аэропорта в Берлине

В воскресенье, 17 января, российский оппозиционер Алексей Навальный должен вернуться в Москву из Германии, где он проходил лечение и курс реабилитации после неудачной попытки отравления.

Тем временем в аэропорту Берлин-Бранденбург уже собрались журналисты и представители СМИ.

Кадры с места разлетелись по Телеграм-каналам.

"Журналисты уже дежурят на входе в аэропорт Берлин-Бранденбург, из которого сегодня должен вылететь Алексей Навальный", - говорится в сообщении "На видео видно".

При этом, как сообщает Bild, Алексей и Юлия Навальные не регистрировались сами на рейс до Москвы, вместо этого бронированием билетов занимались сотрудники федеральной полиции. Ожидается, что Навальных подвезут прямо к трапу самолета.

Как сообщалось ранее, Навального в российском аэропорту Внуково уже ждут автозаки и сотрудники ОМОНа.

Также напомним, что оппозиционера планируют задержать по прибытию в Россию.