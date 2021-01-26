Даже деревья нарисованные: последний выход Путина "из бункера" вызвал массу вопросов в соцсетях

Красиво жить не запретишь. Именно так в последнее время обсуждают бытовой уклад президента Российской Федерации после публикации расследования Алексея Навального о черноморском дворце Владимира Путина возле Геленджика.

Но «хозяин Кремля» не ограничивается малым. Чего стоит постоянные разговоры об условном «бункере», куда Владимир Путин ушел на самоизоляцию в связи с разгаром пандемии коронавируса. Оппозиция в РФ делает акцент на том, что в этом году публично президент так и не появился. Здоров ли он? Публике предъявили видеоролик с погружением в прорубь на Крещение. Да и тот, как оказалось, был снят в 2019 году.

И вот, сайт администрации президента публикует сюжет о видеоконференции Путина в честь Дня Татьяны (День студента), который отмечается 25 января. Глава РФ общается с учащимися и аспирантами Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Саранска, Смоленска, Уфы и даже украинского Крыма.

Пользователи социальных сетей отметили, что деревья на видео с «бункера» слишком похожи на обои. Даже блогер-крымнашист Эль Мюрид (Анатолий Несмиян) у себя на страничке в Facebook поднял этот вопрос, отметив, что «Клевещут, что деревья нарисованы на заборе. Кстати, похоже. Интересно, зачем». В комментариях, правда, ему указали, что «Это забор с окном посередине, потому деревья срезаются сверху. Окно вполне возможно бронестекло».

Отметим, видео Алексея Навального уже набрало почти 91 миллион просмотров. Сам автор материала сейчас находится в тюрьме в ожидании приговора за «нарушение режима условного осуждения». Несмотря на все попытки Кремля отвергнуть связь Путина с этим дворцом, биограф президента РФ Александр Коробко рассказал, что имение является "подарком от олигархов".