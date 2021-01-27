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Отравители Навального могут быть связаны с еще тремя громкими смертями: все подробности

Отравители Навального могут быть связаны с еще тремя громкими смертями: все подробности
Обновлено 19:39 Сегодня Телеграф

Группа расследователей из Bellingcat провела новое расследование, в ходе которого выяснила, что сотрудники ФСБ, замешанные в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, могут быть причастны к гибели еще трех российских активистов, умерших буквально сразу после приездов российских активистов на место их пребывания.

Об этом сообщает "The Insider", который и проводил данное расследование совместно с Bellingcat и при участии "Der Spiegel".

В частности, выяснилось, что при загадочных обстоятельствах, скорее всего вследствие отравления, умерли журналист и правозащитник из Нальчика Тимур Куашев (31 июля 2014 года, Нальчик), активист общественного регионального движения "Единство" ("Садвал") Руслан Магомедрагимов (24 марта 2015 года в Каспийске (пригород Махачкалы)) и лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев (16 ноября 2019 года в поезде "Тамбов — Москва").

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Отметим, что в первом случае незадолго до убийства, 13 июля 2014 года, в Нальчик прибыл Константин Кудрявцев. Через неделю, 22 июля, прилетел еще один из будущих отравителей Навального из НИИ-2 ФСБ — врач Иван Осипов. Несколькими днями позже, 29 июля, во Владикавказ прибыли другие два участника группы — Денис Мачикин и Роман Матюшин.

Что касается отравления Магомедрагимова, в январе 2015 года врач-отравитель Иван Осипов прилетал в Махачкалу дважды, каждый раз всего на пару дней. С 11 по 16 марта в Махачкалу прилетал Кудрявцев. Наконец, за несколько дней до убийства,20 марта 2015 года, Иван Осипов прилетел во Владикавказ (4 часа на машине от Каспийска). Через 2 дня после убийства Осипов вернулся в Москву.

В свою очередь, в бригаде, работавшей по Исаеву, были два отравителя, которые известны по покушению на Навального — Алексей Александров и Иван Осипов (оба с медицинским образованием).

Как сообщалось, The Insider, Bellingcat и CNN  при участии Der Spiegel провели совместное расследование, в ходе которого удалось установить имена и звания сотрудников ФСБ, принимавших участие в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. В общей сложности в операциях по отравлению принимали участие 15 сотрудников ФСБ. 

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

ФСБ, Отравления, Алексей Навальный, Никита Исаев, Руслан Магомедрагимов, Тимур Куашев.
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