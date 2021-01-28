У Путина придумали способ не комментировать расследование по отравителям Навального

27 января группа расследователей из Bellingcat опубликовала новое расследование, в котором утверждают, что люди, причастные к отравлению Алексея Навального, могли быть замешаны еще в ряде преступлений.

Среди предполагаемых жертв расследователи называют журналиста Тимура Куашева, активиста из Дагестана Руслана Магомедрагимова и провластного активиста - "патриота" Никиту Исаева.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не читал новое расследование Bellingcat и Insider

"К сожалению, нет, не ознакомился. Чем больше таких расследований, тем меньше времени остается на знакомство с ними", - сказал Песков.

Песков добавил, что нередко на знакомство с такими расследованиями не хочется тратить время из-за их качества.

Напомним, 20 августа Алексей Навальный потерял сознание на борту самолета, на котором возвращался из Томска в Москву. После чего проходил лечение в Германии. Немецкие врачи обнаружили в его организме следы яда "Новичок". Эти выводы подтвердила Организация по запрещению химического оружия.

Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели собственное расследование инцидента и утверждают, что политика отравила "Новичком" спецгруппа ФСБ.

Российские врачи исключили версию с отравлением, Москва неоднократно опровергала обвинения в причастности к случившемуся с оппозиционером.