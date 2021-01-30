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Путин теряет доверие россиян: показатель приблизился к психологической отметке

Путин теряет доверие россиян: показатель приблизился к психологической отметке
04:31 Сегодня Телеграф

Уровень доверия к президенту РФ Владимиру Путину среди россиян снизился к рекордному за год уровню. 

 Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение". 

 Согласно его данным, по состоянию на 24 января 2021 года, Путину доверяют 53% россиян.

Недоверие высказали 35% опрошенных. В прошедшем году такой результат он получил лишь однажды - в марте 2020 года, после принятия нашумевших поправок в Конституцию.

12% респондентов не смогли  определиться с ответом. 

Доверие россиян к Путину упало до минимального показателя за год

Участие в опросе принимали три тысячи человек, его проводили с 22 по 24 января. 

Несмотря на возросшее недоверие к президенту России, 60% респондентов положительно восприняли результаты его работы, негативную оценку дали лишь 26%.  

Как сообщалось ранее, рейтинг президента Украины Владимира Зеленского опустился до отметки в 13,6%.

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Россия, Владимир Путин, Опрос.
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