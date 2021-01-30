Путин теряет доверие россиян: показатель приблизился к психологической отметке

Уровень доверия к президенту РФ Владимиру Путину среди россиян снизился к рекордному за год уровню.
Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".
Согласно его данным, по состоянию на 24 января 2021 года, Путину доверяют 53% россиян.
Недоверие высказали 35% опрошенных. В прошедшем году такой результат он получил лишь однажды - в марте 2020 года, после принятия нашумевших поправок в Конституцию.
12% респондентов не смогли определиться с ответом.
Участие в опросе принимали три тысячи человек, его проводили с 22 по 24 января.
Несмотря на возросшее недоверие к президенту России, 60% респондентов положительно восприняли результаты его работы, негативную оценку дали лишь 26%.
Как сообщалось ранее, рейтинг президента Украины Владимира Зеленского опустился до отметки в 13,6%.