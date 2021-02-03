"Не сильная я никакая": Юлия Навальная опубликовала откровенный пост после приговора мужу

Юлия Навальная, супруга российского оппозиционера Алексея Навального, которого приговорили к 3,5 годам колонии общего режима в понедельник, 2 февраля, откровенно призналась о том, что чувствует после приговора суда.

Своими чувствами она поделилась в Instagram.

В моей жизни в последнее время - отделения полиции, суды и обыски. Вы пишете мне, что я сильная. Да не сильная я никакая, обычная, - призналась Навальная.

По словам супруги оппозиционера, сейчас она живет как все и у нее "все как у всех".

"Я в порядке. Муж вот письмо написал, мама голубцы прислала, дочка тикток завела, а сама я получила штраф за то, что просто шла по своему родному городу", - поделилась жена Навального.

Напомним, во вторник, 2 февраля, Московский суд огласил приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному. По требованию ФСИН условный срок по делу "Ив Роше" был заменен на реальный. Таким образом, с учетом срока проведенного под домашним арестом, Навальному придется провести в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев.

Как сообщал "Телеграф", ранее во время оглашения приговора Навальный жестами общался с супругой, рисуя сердечки на стекле.