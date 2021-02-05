Единственный ребенок: всплыли детали смертельного ЧП в Воронеже

Пятимесячный мальчик, который погиб после падения на коляску мужчины-самоубийцы в Воронеже, был единственным в семье.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Инцидент, по его словам, произошел в четверг на улице Острогожской, в микрорайоне Шилово, вызов поступил в 17:03.

"Мужчина, который выпал с этажа на детскую коляску, — труп. Пятимесячный ребенок из детской коляски умер в машине скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

Илья, так звали мальчика, был единственным ребенком в семье.

Как сообщал "Телеграф". ранее появилось видео момента, как самоубийца упал на коляску с младенцем в Воронеже.

Также 1 февраля в Днепре в жилом районе "Тополь-3" девушка выпала из многоэтажки, приземлившись молодому мужчине прямо на голову. Она погибла, 34-летний парень находится в больнице в тяжелом состоянии.