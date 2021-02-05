В России людей сгоняют митинговать в поддержку Путина: ситуацию обрисовали смешным видео

В России продолжаются протесты, тысячи людей вышли на митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального после того, как суд Москвы приговорил его к 3,5 годам заключения. Силовики жестко разгоняли протестующих, тысячи задержаны.

В то же время властями организовываются митинги и флешмобы в поддержку Путина. Студентов и работников организовывают для проведения массовых акций.

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Кровавая барыня".

Так, в Ульяновске студенты вышли на акцию в поддержку Путина. В тоже время руководство колледжа заявило, что не в курсе, кто организатор. А правоохранители почти не реагировали на акцию, хотя среди пикетчиков были несовершеннолетние (возраст учащихся от 16 до 21). Когда журналисты захотели побеседовать с митингующими, те начали отворачиваться от камер, а некоторые и вовсе убегали.

Кроме того, в Екатеринбурге сотрудников торговой империи "Сима-Ленд" в очередной раз согнали, чтобы провести патриотический флешмоб в поддержку Путина. Судя по кадрам, к съемкам были привлечены многие сотрудники компании. В ролике работники стараются синхронно танцевать и выкрикивать лозунги.

Паблик решил прокомментировать видео и поместил смешные надписи: "Сказали, если немного потанцую - не уволят!". "Мне еще ипотеку отдавать", "У меня двое детей".

Напомним, что после того, как огласили приговор Навальному, люди стали выходить на улицы Москвы и призывать отправить Путина в международный суд в Гаагу.

Стоит отметить, что протестующих задерживают сотнями, а на акциях протеста силовиков больше, чем митингующих. Так, на днях в сети появились кадры из спецприемника в Сахарово, где протестующих размещают в восьмиместных камерах по 28 человек.