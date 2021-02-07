На Западе рассказали о "любовнице Путина" Кривоногих: было ощущение, что она связана с КГБ

Светлана Кривоногих, которую росСМИ называют тайной любовницей президента России Владимира Путина могла быть связана с КГБ.

Такое предположение высказала супружеская пара из Великобритании, конверт письма к которым «засветился» на фото в Instagram дочери Кривоногих, Елизаветы в четверг, 4 февраля.

"У меня было ощущение, что ее семья имеет какое-то отношение к КГБ, поскольку она очень защищалась, когда я упомянул их. Пока она жила у нас, она поехала в Финляндию к своему парню, - рассказал мистер Хакл, о котором и идет речь. - Она никогда не называла нам его имени, но сказала, что он был очень зол, когда она сказала ему, что ей не разрешают ехать".

По его словам, Светлана более 20 лет назад остановилась в их доме, дабы изучать английский язык.

"Нам были нужны деньги, поэтому у нас остались студенты, изучающие иностранные языки. Светлана была настоящим персонажем, настоящей русской. В 1997 году она оставалась здесь примерно на две-три недели, чтобы изучать английский язык", - рассказал он.

По его словам, Кривоногих тогда признавалась, что живет в Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

"Когда она увидела, что у нас есть русская машина (скромная Лада), она сказала, что ехала домой на кабриолете Mercedes-Benz", - добавил Хакл.

Напомним, в четверг, 4 февраля, дочь Светланы Кривоногих, Елизавета опубликовала в Instagram две интересные фотографии. На них - большой коричневый конверт с английским штемпелем. На обороте были имя и адрес отправителей - пара по имени мистер и миссис Хакл из Борнмута, Дорсет. Дата, которую она указала в подписи к Instagram, - 1997 год, за шесть лет до ее рождения. Журналисты пошли по адресу, указанному в конверте и выяснили много интересного о Светлане Кривоногих, студентке из России.